Razvan Cuc, dus de urgenta la spital: Ministrul Transporturilor, implicat intr-un accident rutier cu sase masini

Incident neplacut pentru ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, fix inainte de sedinta de Comitet Executiv al PSD in care se va decide daca va fi remaniat sau nu din Guvern.

Ministrul a fost implicat intr-un accident rutier si a fost transportat la spitalul Floreasca pentru a primi ingrijiri medicale.

Potrivit Romania TV, ministrul se deplasa spre o sedinta cu premierul Viorica Dancila si cu ceilalti membri ai cabinetului in momentul incidentului.

Din primele informatii masina lui Razvan Cuc a fost acrosata de un alt autoturism.

In total, sase masini au fost implicate in accidentul auto in care a fost ranit Razvan Cuc.

