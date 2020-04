Razvan Cuc face acuzații grave: PNL folosește starea de urgența pentru a acapara toate companiile de stat

Fostul ministru PSD al Transporturilor comentează în termeni foarte duri aeroporturi-bucuresti-mareste-organigrama-cu-noi-pozitii-de-directori-si-sefi-de-serviciu-document_1449899.html" target="_blank">situația de la Aeroporturi București.

„Ma uit siderat cum presedintele Iohannis si gasca PNL-ista nu fac altceva decat sa foloseasca aceasta stare de urgenta pentru a acapara institutional si mai ales financiar toate companiile de stat pana la ultimul angajat.

Problema este extrem de delicata. In loc sa sustina oameni destepti si care cunosc problematica acelor companii, PNL sustine, pentru functii date pe clientelism politic, toate rebuturile politice care ne pun viata in pericol.

Dupa ce in urma cu o saptamana vedeam cum directorul de la Aeroportul Otopeni habar nu avea ca Romania este in stare de urgenta de 3 saptamani si facea o bulibasala totala a pasagerilor la terminalul sosiri, ieri am vazut cum oamenii erau tinuti ore in sir in avion pentru ca se schimbasera procedurile peste noapte.

Este noaptea mintii! Ce s-a gandit directorul, ca daca totul merge asa struna la cea mai mare poarta de intrare a tarii, sa schimbe organigrama companiei.

Sper ca nu va asteptati sa vedeti diminuare posturilor de conducere, masuri de eficietizare a activitatii sau indeplinirea indicatorilor? Acesti baieti smecheri (gasca PNL) si-au mai facut cateva posturi de directori si sefi de serviciu, ca poate nu vede lumea si trece totul neobservat.

Eu sincer ma asteptam, ca dupa inconstienta acelui director de a tine sute de oameni in aceeasi incapere fara a respecta indicatiile specialistiolor, sa fie dat afara de indata.

Dar domnul Iohannis ne spune ca acestea sunt autoritatile care isi fac treaba si ca trebuie sa avem incredere in ei.

Daca in acea aglomeratie unul sau mai multi oameni erau infectati cu COVID 19? Stiu, nu conteaza pentru cei de la PNL. Ei fac ce vor pentru ca se cred mai presus de orice, chiar mai presus de starea de urgenta sau ordonantele militare.

II cer public ministrului Transporturilor sa il demita de urgenta pe acest inconstient a carui prostie poate naste focare de infectie. Lasati politica, aici e vorba de viata oamenilor nu de rafuieli marunte cu iz de razbunare.

Atașez organigrama veche și cea noua!”, a scris Cuc pe Facebook.

