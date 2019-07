Razvan Cuc, in inspecție pe șantierul unei autostrazi: 'Nu m-am hazardat sa spun ca vom finaliza acest lot'

Aflat în inspecție pe șantierul lotului 2 al autostrăzii Sebeș-Turda, ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a declarat că lucrările sunt în grafic, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc a făcut, joi, o inspecție pe șantierul lotului 2 al autostrăzii Sebeș-Turda. După ce constructorul i-a prezentat stadiului lucrărilor, ministrul a declarat că acestea sunt în grafic, dar a subliniat că în evaluarea pe care a făcut-o pentru tronsoanele de autostradă ce vor fi deschise la sfârșitul acestui an nu s-a „hazardat” să spună că și acest lot va fi dat în trafic.

„Pe șantierul Sebeș-Turda lotul 2 se lucrează la structuri, se lucrează bine, antreprenorul își ține graficul pe care și l-a asumat acum trei săptămâni. (...) Am văzut că și mobilizarea este cu totul alta față de ce am văzut inițial, când am venit și am spus că voi rezilia contractul în acel moment. Deci iată că suntem în grafic. (...) Eu aș vrea să văd și mai mult decât atât, ca să-și poată să-și susțină termenul pe care ei și l-au asumat, deși ați văzut că în evaluarea pe care am făcut-o pentru kilometrii care vor fi deschiși la finalul acestui an nu m-am hazardat să spun că vom finaliza acest lot, să-l putem da în trafic la sfârșitul anului, deși constructorul și antreprenorul și-au menținut acest termen, inclusiv astăzi. Dar eu vreau să văd acest lucru, să fie o surpriză, suplimentar față de ce am spus la ultima conferință de presă”, a declarat ministrul Cuc.

La inspecția precedentă pe care a făcut-o pe șantier, la sfârșitul lunii iunie, ministrul a anunţat că lotul 2 va fi deschis traficului la sfârşitul acestui an, iar constructorul şi-a asumat finalizarea lucrărilor până la acest termen, indiferent de costurile pe care le va avea şi va da în trafic acest lot.

„S-au luat nişte măsuri care trebuie aduse la cunoştinţa opiniei publice. Mi s-a prezentat graficul de realizare a lucrărilor până la sfârşitul acestui an. Managerul companiei din Grecia şi-a asumat că va aloca toate resursele necesare pentru darea în trafic a acestui lot”, a declarat atunci ministrul Cuc.

Lotul 2 este cel mai mare dintre cele patru loturi ale Autostrăzii Sebeş - Turda, cu peste 24 de kilometri lungime.