Razvan Cuc: In lipsa redresarii economiei, Klaus Iohannis a jucat cartea naționalismului

Deputatul PSD Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, l-a criticat miercuri pe președintele Klaus Iohannis pe tema declaratiilor sale legate de proiectul privind autonomia Tinutului Secuiesc. ·

„Nu pot sa stau impasibil si sa ascult minciunile electorale ale presedintelui Iohanis.

Am ascultat ieri, in conferinta de presa, fake-news urile legate de inceperea activitatii scolilor in Franta, legate de masurile pe care le-a luat el si guvernul lui si ca psd este de vina, pentru orice in tara pastorita de el si PNL. “Guvernul meu” conduce tara din noiembrie anul trecut. Nu a venit la guvernare ieri sau alaltaieri. N-a facut nimic, dar nimic. Poate doar afaceri pentru camarila de partid. Oameni buni nu va lasati manipulati electoral de cei care conduc acum tara. Este inadmisibil sa declansezi un conflict diplomatic cu o tara vecina si membra a UE, doar ca asa vrei tu.

Masurile necesare pentru industrie le-ati vazut pe undeva? Masurile luate “post starea de urgenta”pentru cetatenii de rand unde sunt? Nu sunt, va spun eu! Toate se intampla in mod haotic si lipsit de substanta. Nu exista o coerenta in decizii, pentru ca nu exita masurile concrete. Nu ai cum sa spui : "Sunt sectoare unde este nevoie de unele masuri, sunt sectoare unde este nevoie de alte masuri" - corect!!! Asa e, dar care sunt?

Nu poti sa vii si sa joci ultima carte, in lipsa redresarii economiei, a masurilor de repornire a unor sectoare, sa joci cartea nationalismului. A facut cea mai grava acuzatie adusa unui partid: ca a facut o intelegere ascunsa cu alta putere politica, straina, prin care sa rupa din Romania.

Nu numai ca nu este asa, dar dansul este reprezentantul cel mai de seama al tarii mele. Ce credeti ca ii va spune Orban cand il va intalni? Viktor, nu Ludovic. Pentru ca Orban al nostru e ocupat, cu pandemia. Nici nu vreau sa ma gandesc! Dar sigur va gasi niste cuvinte in romana pe care sa i le spuna!!!”, a scris Răzvan Cuc pe Facebook.