Razvan Cuc: Masuri radicale. Nu trebuie sa stam in genunchi!

Razvan Cuc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Transporturilor Razvan Cuc a spus, referitor la situatia autostrazilor si problemele care intervin cand vine vorba despre constructorii neseriosi, ca va lua masuri radicale. "Am constatat ca marile deficiente, cand vine vorba de constructia de autostrazi, vin din partea unor antrepenori care nu isi respecta termenul contractual. Vin cu laptopurile, cu firmele de avocati si in loc sa intre cu utilajele in santier si sa lucreze, ei incep sa ia contractele si sa vada ce clauze pot ataca din contract pentru a castigat niste bani suplimentari. S-a aflat cand va fi inaugurat lotul 3 din autostrada Deva-Lugoj Am luat si niste masuri mai radicale, pana la rezilierea contractelor, acolo unde antrepr ...