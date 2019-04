Razvan Cuc, nemultumit de ce a gasit la Aeroportul Otopeni. Ce va pati directorul 

Razvan Cuc 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, s-a declarat extrem de nemultimit de problemele identificate la Aeroportul Otopeni, in urma unui control neanuntat. Surse duin cadrul ministerului sustin ca seful aeroportului ar urma sa fie demis, in urma acestor nereguli. „Am primit tot felul de sesizari din partea romanilor care se intorc in tara. Astazi, miercuri, la ora sase dimineata, am efectuat un control neanuntat.Scarile rulante care nu functioneaza la sosire, oamenii merg cu bagajele pe jos, lifturile nu functioneaza, mizerie in bai. Sunt lucruri care tin de bunul-simt al unui director. I-am solicitat presedintelui Consiliului de Adminsitratie care m-a insotit la aceasta vizita, ...