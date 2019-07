Razvan Cuc, pregatit sa ia masuri draconice in ministerul Transporturilor

Razvan Cuc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a transmis astazi ca directorul din minister care se ocupa cu monitorizarea lucrarilor de infrastructura mare se va `muta pe santiere' incepand de luni, in caz contrat va fi schimbat din functie. "Am vazut si eu graficul cu cei 61 de km, prezentat de catre directorul din minister care se ocupa de directia de finantare europeana si programul infrastructura mare (POIM) si am o veste sa-i dau: de luni, directorul Costache se va muta pe santiere sa vada diferenta dintre optimist si realist. Eu inteleg ca nu vede din birou cum se toarna asfalt pe santiere, asa ca m-am gandit sa il ajut sa vada si sa inteleaga. Domnul Costache are departament de monitorizare a lucra ...