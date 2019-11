Razvan Cuc s-a DEZLANȚUIT la adresa noului Guvern: Mai ușor cu VAICAREALA și mai mult cu munca

Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, s-a dezlănțuit la adresa noului Guvern. După ce liberalii au declarat că nu există bani pentru închiderea anului fiscal, Cuc susține că e vremea ca noul executiv să lase la o parte văicărelile și să se pună pe treabă.

"Proiectele de infrastructură au prins viață în această perioadă.

Am ales să dedic acest mandat, de ministru al transporturilor, dezvoltării infrastructurii. Am stat cea mai mare parte din timp pe șantiere, am deblocat proiecte care zăceau prin sertare, dar am și lansat proiecte noi. Infrastructura este pentru români, nu pentru un ministru sau altul. Trebuie să existe o predictibilitate și o ireversibilitatea a lor. Sper ca cei care au venit acum, la guvernare, să poată duce la bun sfârșit ceea ce au primit, că de proiecte noi nici nu se pune problema.

Anexez lista proiectelor semnate în această perioadă și care trebuie duse la bun sfârșit. Pot să vă spun că voi rămâne aceeași persoană dedicată proiectelor de infrastructură.

Mulțumesc aparatului propriu din minister, tuturor directorilor de la unitățile aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor, dar și tuturor angajaților din aceste unități pentru sprijinul acordat.

Un sfat pentru noua guvernare “MAI UȘOR CU VĂICĂREALA ȘI MAI MULT CU MUNCA, ROMANII VOR REZULTATE NU SCUZE”, scrie Cuc pe Facebook.