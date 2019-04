Razvan Lucescu, dupa castigarea titlului in Grecia - Aici exista o educatie fantastica de sustinere a clubului

Răzvan Lucescu (50 de ani) a vorbit după câştigarea titlului în Grecia, cu PAOK, primul pentru clubul din Salonic după 34 de ani de aşteptare. Antrenorul a dezvăluit un moment care l-a marcat, pe care l-a trăit în dimineaţa zilei de după ce a triumfat în super liga din Grecia potrivit mediafax

Fanii lui PAOK au creat o adevărată nebunie pe străzile din Salonic şi în stadion, după ce trupa lui Lucescu a devenit oficial campioana Greciei, la capătul victoriei cu Levadiakos, 5-0 pe "Toumba". Euforia fanilor greci a continuat şi a doua zi după câştigarea titlului, iar Răzvan Lucescu a dezvăluit ce i s-a întâmplat când s-a întâlnit cu doi suporteri ai lui PAOK.

"Veneam pe faleză cu soţia şi cu nepoţelul, ne-am întâlnit cu un tată cu un ţânc de doi anişori, îmbrăcat în echipamentul lui PAOK şi l-a pus pe cel mic să cânte imnul Salonicului. Aici, există o educaţie fantastică de susţinere a clubului. Dar toate astea creează o şi mai mare presiune. Oricum, presiunea va fi aceeaşi, nici mai mare, nici mai mică. Trebuie să conştientizăm că lumea rămâne cu noi în suflet, dar nothing is for free. (trad - nimic nu e pe gratis)", a spus Răzvan Lucescu, conform Libertatea.

Răzvan Lucescu poate face eventul cu PAOK în acest sezon în Grecia. PAOK joacă pentru calificarea în finala cupei elene împotriva celor de la Asteras Tripolis, după ce în tur, pe "Toumba" s-a impus cu 2-0. În final, echipa antrenorului român poate da peste AEK Atena, campioana din sezonul trecut, care a câştigat cu 2-0 meciul tur contra celor de la Lamia.