Razvan Lucescu va fi supus unei operatii. ce s-a intamplat

Antrenorul Razvan Lucescu a terminat un sezon plin de reusite cu PAOK pe plan intern, iar acum are timp sa se ocupe si de viata sa personala. Mircea Lucescu a dezvaluit ca fiul sau se va opera in perioada urmatoare, din cauza unei probleme la umar. "Razvan va ramane la Salonic pentru a se opera, are o ruptura musculara la umar, iar apoi vom vedea ce se va intampla. Momentan, ramane la PAOK. Sunt foarte mandru, sunt un tata mandru. Nu i-a fost deloc usor. Eu sper sa ma depaseasca in cariera". "Il Luce" a facut si o scurta analiza a performantelor realizate de PAOK, care a luat campionatul si Cupa Greciei. "Ce s-a intamplat sezonul trecut i-a ambitionat foarte tare pe ...