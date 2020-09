Razvan Pircalabu (FRL): Voi avea o discutie cu ministrul, e timpul sa dam drumul competitiilor de lupte

Preşedintele Federaţiei Române de Lupte (FRL), Răzvan Pîrcălabu, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, că va avea o discuţie cu ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, în care speră să îl convingă să permită reluarea antrenamentelor specifice şi a competiţiilor de lupte. "Vreau să am o discuţie cu domnul ministru Stroe legată de organizarea de competiţii. Pentru că toţi colegii mei din cadrul Federaţiei Europene de Lupte au început activitatea în ţările lor. Ţin permanent legătura cu aproape toţi preşedinţii de federaţii, nu doar din Europa, ci din întreaga lume... ştiu că peste tot au început antrenamentele de lupte în sală, s-a dat şi drumul la competiţii, numai la noi nu. Am avut răbdare, eu sunt un om onest, nu critic pe nimeni, dar e timpul să începem să facem şi noi ce trebuie ", a spus el. "Dacă ţări care au întâmpinat greutăţi mult mai mari decât noi din cauza pandemiei, mă refer ca număr de cazuri, au dat drumul la competiţii, de ce nu am face şi noi asta? Sper să îl conving săptămâna viitoare cu argumente pe ministrul Tineretului şi Sportului să ne permită şi nouă să începem. Pentru că pierdem copii şi nu e bine. Bineînţeles, să începem cu toate măsurile impuse de pandemie, dar să începem pentru că altfel nu se mai poate. E din ce în ce mai greu să îi ţinem în priză pe sportivi şi chiar şi pe antrenori. Deja au trecut atâtea luni şi nu se mai poate", a adăugat Pîrcălabu. Acesta este de părere că toate sporturile ar trebui să respecte aceleaşi reguli: "Sunt prea multe contradicţii şi diferenţe între sporturi la noi. Ori ne dă drumul la toţi, ori la nimeni. Noi cu ce suntem mai prejos decât alte discipline? Eu sunt pentru sport, respect toate disciplinele, dar trebuie să fie o regulă pentru toată lumea". Pîrcălabu susţine că România a rămas ultima ţară în care sportivii nu se pot antrena în sală, el dând exemplu Elveţia şi Germania unde luptătorii fac antrenamente specifice încă din luna mai. "Dacă la începutul pandemiei am înţeles, şi toată lumea s-a conformat, acum nu mai înţeleg, pentru că toţi cei din străinătate au început luptele, fac antrenamente specifice în sală, iar noi nu. În condiţiile astea nu mai înţeleg măsurile astea... virusul are o formă în România şi alta în Franţa, Italia, Spania şi Germania? Păi elveţienii şi nemţii au reluat de la începutul lunii mai pregătirea în sală. Ştiu pentru că avem antrenori români la loturile naţionale ale Elveţiei şi Germaniei. Ei fac antrenamente normale din mai, iar noi încă nu putem intra în sala de lupte. Acum noi facem numai pregătire afară şi în sala de forţă, atât, fără antrenamente specifice luptelor", a explicat Pîrcălabu. La nivel internaţional, prima competiţie majoră de seniori ar putea avea loc în decembrie. "Dacă totul decurge normal şi pandemia nu se extinde şi mai mult, atunci vom avea în decembrie Campionatele Mondiale de seniori la Belgrad. Până atunci ne pregătim cu gândul la Tokyo, pentru că ne bucură declaraţia vicepreşedintelui CIO conform căreia 100%, indiferent de COVID-19, Jocurile Olimpice de anul viitor se vor ţine", a afirmat oficialul FRL pentru AGERPRES. În lipsa competiţiilor, Federaţia Română de Lupte organizează în această perioadă un concurs de aptitudini specifice pentru juniori. "Noi am inventat pentru copiii noştri de la lupte un concurs de aptitudini, gen Survivor sau Exatlon, cu un traseu foarte greu. Şi mă bucur că a avut un succes deosebit printre copii. Avem prezenţi peste 600 de copii şi respectăm toate măsurile şi regulile sanitare în contextul pandemiei. Este o bucurie pe feţele copiilor care participă la acest concurs după atâta timp de pauză", a mai spus Răzvan Pîrcălabu. AGERPRES (A-autor: Marius Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Adrian Dãdârlat)