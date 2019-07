Razvan Simion face lumina! Ce zice de nunta lui Dani Oțil și de ”nașul Bobonete”

Consultantul politic Cozmin Gușă a declarat joi seara, într-o intervenție telefonică la emisiunea "Legile Puterii", că urmează "două săptămâni de foc" pentru PSD, în care social-democrații decid dacă merg la alegerile prezidențiale cu un candidat "neserios", cu vot de încredere sub 10% sau vin cu unul care are un scor peste cel al partidului și cu șanse de a intra în turul 2.

Am primit la redactie o ampla sesizare, insotita de documente, despre un caz legat de posibile abuzuri ale primarului Sectorului 6, Gabriel Mutu. Mai exact, acesta a pus bete-n roate deliberat unui proiect start-up, legat de un chiosc stradal construit dupa toate normele romanesti in vigoare, care a primit autorizatie de urbanism si - intr-un final - de construire, dar care din motive obiective a fost nevoit sa demareze activitatea inainte de incheierea lucrarilor.

Agenti din cadrul serviciilor americane in domeniul imigratiei urmeaza sa inceapa duminica sa aresteze si sa adune familii de imigranti clandestini, in zece orase americane, cu scopul de a-i expulza, in cadrul politicii radicale a lui Donald Trump in acest dosar.