Razvan Theodorescu, despre distinctia ''Vrednicia Andreiana'': Imi aminteste de un stramos, episcop al Dunarii de Jos

Răzvan Theodorescu, vicepreşedinte al Academiei Române, afirmă că recenta distincţie eparhială "Vrednicia Andreiană", oferită de arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos, are o semnificaţie deosebită prin faptul că îi aminteşte de un strămoş, Melchisedec Ştefănescu, care a fost episcop al Dunării de Jos şi al Romanului. "Are o semnificaţie anume, pentru că vine dintr-o zonă anume, de la Dunărea de Jos, acolo unde acum un veac şi jumătate era episcop un strămoş al meu, Melchisedec (Melchisedec Ştefănescu, Mihail pe nume de mirean, n. 15 februarie 1823, Gârcina, judeţul Neamţ - d. 16 mai 1892, Roman, Neamţ) - episcop, istoric şi politician, membru titular (1870) al Academiei Române, pe ale cărui urme am mers. Aici e o mică poveste. Acest strămoş al meu, care era un ţăran simplu din părţile Neamţului, a ajuns la cele mai înalte demnităţi ecleziastice - episcop al Dunării de Jos, episcop al Romanului. A fost şi membru al Academiei Române şi, în vremea lui Cuza, pentru puţină vreme ministru al Cultelor", a declarat luni Theodorescu pentru AGERPRES. Potrivit basilica.ro, arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos i-a oferit vineri academicianului Răzvan Theodorescu distincţia eparhială "Vrednicia Andreiană". Ceremonia, care a avut loc în Salonul principal al Muzeului Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine la Dunărea de Jos, s-a încheiat cu vizitarea expoziţiei internaţionale "Spaţii fluente. Hărţi ale spaţiului dunărean, 1650-1800" din Sala "Sergiu Dumitrescu" a muzeului eparhial, deschisă până în 15 septembrie. Istoricul Răzvan Theodorescu s-a aflat la Galaţi, unde a fost preşedintele juriului primei ediţii a Bienalei Naţionale de Artă "Camil Ressu", organizată de Muzeul de Artă Vizuală din Galaţi.