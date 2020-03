Rețeaua informatica a Organizației Mondiale a Sanatații, atacata de hackeri

Hackeri de elită au încercat să acceseze reţeaua informatică a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, la începutul lunii martie, pe fondul unei creşteri de peste două ori a atacurilor cibernetice de la declanşarea epidemiei de coronavirus, au declarat surse apropiate situaţiei, citate de Reuters, relatează news.ro. Jurnaliștii îl citează pe directorul pentru securitate cibernetică al OMS, The post Rețeaua informatică a Organizației Mondiale a Sănătății, atacată de hackeri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.