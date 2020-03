Rețeta italienilor pentru a-și susține moralul in izolare: canta in cor din balcoane. VIDEO

Italienii blocați în case din cauza pandemiei de #COVID19 au ieșit în aceste zile în balcoane pentru a cânta în cor – un răspuns atipic la criza care a blocat sistemul sanitar și dat peste cap stilul de viață meridional. Mai multe filme apărute pe conturi de Social Media arată oameni din Roma, Napoli, Siena The post Rețeta italienilor pentru a-și susține moralul în izolare: cântă în cor din balcoane. VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.