Reținut de poliție, dupa ce a schingiuit o pisica și a postat filmarea pe Facebook

Un tânăr din Alba a fost reţinut de poliţişti după ce a publicat pe internet un videoclip în care arată cum schingiuie o pisică, a informat, sâmbătă, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba. Potrivit IPJ Alba, poliţiştii de investigaţii criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Alba Iulia l-au identificat şi reţinut pe un tânăr de 18