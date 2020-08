Reacția Chinei la acuzația ca a livrat teste fals pozitive: Suedia incearca ”sa plaseze vina” pentru eșecul ei

Ca răspuns la acuzațiile Suediei cu privire la „kiturile de testare COVID-19 fals pozitive”, compania chineză producătoare, BGI Genomics, afirmă că „rata pozitivă ridicată” se datorează cantității de virus din pacienții asimptomatici și a diferițelor de definire a asimptomaticilor din diferite regiuni și țări, scrie, în ediția de joi, China Daily. China preferă să utilizeze […] The post Reacția Chinei la acuzația că a livrat teste fals pozitive: Suedia încearcă ”să plaseze vina” pentru eșecul ei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.