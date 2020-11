Reacția federației sindicale a polițiștilor la afirmațiile lui Nicușor Dan - 'Polițiștii romani se subordoneaza numai Legii, șefilor ierarhici...'

Federația Sindicatelor Democratice a Polițiștilor din România reacționează la declarațiile proaspătului primar al Capitalei, Nicușor Dan, „referitoare la implicarea Poliției Române în măsuri de carantinare "pe străzi", în București” și arată că polițistul român, potrivit legilor, este subordonat doar pe cale strict ierarhică în cadrul instituției.

„Polițiștii români se subordonează numai Legii, șefilor ierarhici si sunt numai în slujba cetățenilor fata de care au depus Jurământul de Credință

Avand in vedere declarațiile domnului Dan Nicusor - in prezent ales primar general al municipiului București - referitoare la implicarea Poliției Române in măsuri de carantinare "pe străzi", în București,

Biroul de presa al Federatiei Sindicatelor Democratice a Polițiștilor din România este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

Poliția Română are o lege de organizare și funcționare și proceduri de intervenție adoptate numai in conformitate cu legea.

Polițiștii români se subordonează numai pe cale ierarhică sefilor profesionali si pe verticala in sus pana la autoritatea de top a instituției de forță denumită M.A.I., respectiv ministrul afacerilor interne, domnul Ion Marcel Vela.

In aceste condiții politistii bucuresteni - polițiști români nu au nicio legătură cu deciziile, declarațiile in cauza ale domnului Dan Nicusor.

Polițiștii români sunt numai in slujba țării și a cetățenilor României in fata cărora au depus Jurământul de Credință.

Asa să ne ajute Dumnezeu!”, se arată într-un comunicat de presă, de duminică, al instituției.