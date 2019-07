Reacția fostului procuror Mircea Negulescu dupa decizia CCR - Problema Curții Constituționale a Romaniei este o problema de sistem

Fostul procuror DNA Mircea Negulescu a reacționat la decizia CCR cu privire la completurile de trei judecătorori. În opinia fostului procuror problema CCR este una de sistem forul constituțional nefiind unul independent.

„Problema Curtii Constitutionale a Romaniei este o problema de sistem.

In conditiile in care judecatorii constitutionali sunt propusi de parlament , trei de Camera, trei de Senat si trei de Presedintele Romaniei este evident ca avem o Curte Constitutionala politizata.

In acest context factual este evident ca nu putem discuta de un for constitutional independent care sa se pozitioneze peste interesele vremelnice ale alesilor care, in fapt, ar trebuii sa reprezinte interesele alegatorilor interesele poporului.

Singura solutie care, ar fi de narira sa scoata Curtea Constitutionala din marasmul politic este ca judecatorii sa fie alesi prin vot popular direct.

In conditiile in care membrii Curtii Constitutionale sunt alesi de catre electorat este evident ca independenta lor nu poate fi contestata.

Pana atunci sigur o sa intampinam astfel de interpretari si ma refer aici la completurile specializate de 3 nudecatori care ridica semne de intrebare referitoare la independenta si impartialitatea membrilor Curtii Constitutionale in conditiile in care, numiti judecatori la ICCJ , este evident ca magistratii respectivi au experienta necesara sa judeci in materie penala cauzele de competenta curtii.

De altfel, Curtea Constitutionala, nu a explicat in ce ar consta specializarea judecatorilor in aceasta materie.

Solutia este simpla Judecatorii Curtii Constitutionale trebuie alesi prin vot popular direct care sa garanteze si sa asigure independenta lor.” a declarat Mircea Negulescu