Reacția Guvernului la criticile privind rectificarea bugetara: NU s-au taiat bani nici la transporturi, nici la sanatate, nici la educatie

Rectificarea bugetară nu presupune tăieri de fonduri de la ministere, precum Transporturi, Sănătate sau Educaţie, iar miniştrii au obligaţia să cheltuie banii alocaţi, a afirmat, marţi, ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, într-o conferinţă de presă, relatează agerpres.

"Nu s-au tăiat bani nici la transporturi, nici la sănătate, nici la educaţie, cum vă spuneam, şi atunci ce a rămas acolo ca şi sume noii colegi sunt obligaţi să le ducă la bun sfârşit, să le cheltuie pe ceea ce s-a stabilit", a declarat Eugen Teodorovici.



El a explicat în cazul Ministerului Educaţiei de unde provine reducerea de fonduri care apare la rectificarea bugetară.



"Nu se taie nimic la educaţie. E 1,02 miliarde de lei, dacă nu mă înşel, suma şi vă spun de unde vine această sumă pentru ca măcar cei care au spus până acum să mai citească puţin înainte să mai facă astfel de comentarii. Sunt 400 de milioane de lei, dacă nu mă înşel, la partea de salarii, pentru că s-a făcut o supraestimare la început de an şi dacă o să discutaţi cu toţi cei din sindicate, că poate pe dânşii îi credeţi, o să vedeţi că sumele sunt suficiente până la finalul acestui an. Deci, nu până la a doua rectificare, ci până la final de an. Mai departe, este un proiect de 450 de milioane de lei, dacă nu mă înşel, legat de acel program sau măsură cu ghiozdanele, rechizitele. Ştiţi că la Ministerul Educaţiei există un astfel de program pe care l-am decontat şi eu la Fonduri Europene, din acel Program FEAD (Fondul de Ajutor European destinat celor mai defavorizate persoane - n. r.). şi acolo rămânem pe acelaşi mecanism, grupul ţintă există, adică al celor care au nevoie de un astfel de sprijin din partea statului, pentru că se plecase pe ideea ca toţi copiii din România să beneficieze de o astfel de măsură....Nu va fi afectat nimic. Aceasta este concluzia", a spus Eugen Teodorovici.



De asemenea, Ministerul Finanţelor Publice a precizat că nu va fi afectat Programul Start-up Nation, iar acesta "merge mai departe aşa cum a fost el planificat, fără niciun fel de problemă".

Ministerul Finanţelor Publice propune o rectificare bugetară pozitivă, care asigură respectarea limitei de 2,76% a deficitului bugetar, cele mai mari diminuări fiind operate, conform proiectului, la Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Fondurilor Europene şi Ministerul Cercetării.



Reprezentanţii MFP precizează că sunt asigurate sumele necesare pentru proiectele de investiţii aflate în derulare, în timp ce sunt reduse sumele alocate instituţiilor cu un grad scăzut de utilizare a banilor alocaţi.



Astfel, Ministerul Educaţiei Naţionale pierde 1,03 miliarde lei, Ministerul Fondurilor Europene 681,9 milioane lei, iar cel al Cercetării 369,1 milioane lei. De asemenea, bugetul Ministerului Transporturilor va fi diminuat cu 128,8 milioane lei, cel al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat cu 243 milioane de lei, al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu 310,4 milioane de lei şi al Secretariatului General al Guvernului cu 143,6 milioane lei.



"La instituţiile la care au fost diminuate creditele bugetare nu au fost diminuate corespunzător şi creditele de angajament, astfel încât să nu fie afectat procesul de contractare a proiectelor finanţate din fonduri europene, precum şi a lucrărilor de investiţii, diminuarea referindu-se doar la creditele bugetare (cash)", precizează reprezentanţii MFP, într-un comunicat.



Pe de altă parte, bugetele locale cresc cu 4,4 miliarde lei, astfel: 2,9 miliarde de lei pentru echilibrare, din această sumă fiind prevăzute în sumă globală 1,5 miliarde lei, urmând ca diferenţa să se aloce ulterior prin hotărâre de Guvern, şi 1,5 miliarde de lei pentru PNDL. Plafonul de împrumuturi/trageri pentru unităţile administrativ teritoriale s-a majorat cu 400 milioane de lei.



Plafoanele de contractare acordate din disponibilităţile contului general al Trezoreriei Statului pentru finanţarea proiectelor de investiţii în cadrul Fondului de Dezvoltare şi Investiţii au fost stabilite în sumă de 10 miliarde de lei.



Comunicatul MFP semnalează că Produsul Intern Brut s-a majorat la 1.031 miliarde lei, faţă de 1.022,5 miliarde lei cât s-a estimat la fundamentarea bugetului pe acest an şi că proiectul rectificării bugetare asigură sumele necesare pentru plata pensiilor şi a salariilor.



Totodată, se asigură suma de 135 milioane de lei pentru finalizarea procesului de restituire a taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule, a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi a timbrului de mediu pentru autovehicule, reprezentând accesoriile rămase la suma restituită (dobânzi).



Se vor aloca şi 500 milioane lei pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în acest an.