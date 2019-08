Reacția lui Cozmin Gușa dupa intrarea lui Theodor Paleologu și a lui Mircea Diaconu in cursa prezidențiala: 'Au jucat si rezervistii, si activii din Servicii'

Consultantul politic Cozmin Guşă a vorbit duminică, la Realitatea Tv, despre candidaţii la preşedinţie, dar și despre desfăşurarea campaniei. Patronul Realitatea TV a început analiza afirmând că "practic, astazi au jucat si rezervistii, si activii din servicii", apoi a detaliat.

"Pe de o parte avem lansarea lui Toader Paleologu, ca eu asa stiu ca i-a pus numele tatal lui, dar poate nu este asa, care este o candidatura asumata pro-Iohannis. Inventatorul acestei candidaturi, batranul lup de mare Basescu, a avut mare grija sa spuna ca Toader al lui va face probleme doar lui Dancila si lui Barna. Ce alta descriere mai potrivita se putea face? De partea cealalta, este o candidatura a lui Mircea Diaconu, care aparent este o candidatura civila. Tip simpatic, asa. Candidatura lui, in mod paradoxal, aduce servicii de aceasta data, exact lui Dan Barna.

Practic, astazi au jucat si rezervistii, si activii din servicii. Activii au jucat prin Traian Basescu, iar rezervistii joaca prin Victor Ponta in principal, care a reusit sa il incurce pe Tariceanu. Daca l-ar intreba cineva clar in aceasta seara ce vrea de la viata, sigur nu ar putea sa raspunda. Deci, o prima concluzie este ca jocul de astazi este un joc de suma cvasinula. Adica ce s-a intamplat pe o parte s-a intamplat si pe partea cealalta. Prin Toader Paleologu se submineaza candidatura lui Barna in favoarea lui Iohannis, prin Mircea Diaconu se usureaza un parcurs catre turul II al lui Barna. Asta s-ar putea sa avantajeze pe Barna si pe USR", a explicat Cozmin Guşă la Realitatea TV.

Consultantul politic a adăugat: "Cand ai candidati din partea principalelor forte politice, PNL, PSD si USR - PLUS, necarismatici, trebuie sa recurgi la strategia din bucati. Adica, in mod evident, nu se mai pot provoca evenimente de tur II ca in 2014 sau chiar ca in 2009, pentru ca rezervistii si activii se pazesc unii pe altii si nu vor mai putea sa genereze ceea ce au generat in acele momente si atunci se face un joc prin care diversi candidati de tip secundar, iepuri cum este in atletism, la un moment dat cedeaza. Unii cedeaza inaintea turului I, daca va fi nevoie, sa avem o lista de iepuri destul de lunga, altii isi vor asuma aceasta optiune doar in turul II.

Daca Mircea Diaconu va fi sustinut de Tariceanu si de Ponta, scorul lui, 3, 5, 7 la suta, cat va face, ii doresc mult succes!, va fi un scor de tip anti-Iohannis, pentru ca Ponta si Tariceanu vor sta in spatele sau, reusind prin cei de la Pro Romania, daca vor lua aceasta decizie, sa pişte cateva procente din partea stanga, adica sa fure de la Viorica Vasilica Dancila. Dar acele voturi ale lui Diaconu, de tip anti-Iohannis, daca Barna ajunge in turul II, ne gandim logic, sociologic, electoral, ca vor merge in partea contracandidatului lui Iohannis. Pentru ca Ponta este ultimul contracandidat al lui Iohannis si Tariceanu a excelat in mesaje anti-Iohannis in toata aceasta perioada.

Si astazi, Diaconu l-a şarjat extrem de dur pe Klaus Iohannis, ca sa fie clar pentru toti. In rest, teatrul cu visul, cu independenta, este un teatru ieftin, mult sub potentialul actorului Mircea Diaconu, pe care tot astazi l-am admirat intr-un film din 22 decembrie 1989, in care purta dialoguri in Comitetul Central inclusiv cu regretatul general Iulian Vlad, in calitatea lui Mircea Diaconu de atunci de revolutionar. Eu nu am dreptul sa vorbesc despre trecutul lui Mircea Diaconu inainte de 1989, pentru ca generalul Iulian Vlad, care a murit, mi-a povestit despre trecutul lui Mircea Diaconu. In aceste conditii, doar in convorbiri private cu prieteni pot sa vorbesc despre Mircea Diaconu inainte de 1989, statul comunist, Securitate si asa ceva, deci nu o sa o fac nici acum, nici in aceasta campanie.

Deci asta este demonstratia logica prin care rezervistii de tip Silviu Predoiu, care il asista total pe Victor Ponta, Silviu Predoiu care pana de curand era fostul prim-adjunct al SIE, un om suparat pe Iohannis pentru ca nu l-a pus consilier prezidential dupa ce si-a dat demisia de la varful SIE, desi asa i s-ar fi promis. Predoiu, partener si prieten foarte bun cu Florian Coldea, au pus la cale o ciorba din care, asa cum am spus, Tariceanu nu mai vede nimic, Ponta se duce inainte, nu ii pasa de şarjele extrem de dure din partea oamenilor numarul 2 si 3 din Romania, Mihai Tudose si Daniel Constantin, care sunt in total dezacord cu aceasta alianta cu ALDE si merge inainte cu ce stie el".

Cozmin Guşă a continuat analiza: "Referitor la Paleologu, ramane totusi caricatural. Este un baiat simpatic, are acces la cultura, a invatat la scoli prestigioase, dar una e una si alta e alta. Basescu sugera o confruntare Paleologu - Dancila. Daca dezbaterea va fi despre cultura si Paleologu ii fura foile lui Viorica Vasilica Dancila, este clar cine va castiga. Dar, daca dezbaterea va fi despre politica si Dancila ii fura foile lui Paelologu, este clar ca va castiga Viorica Vasilica Dancila. Este limpede ca femeia se pricepe la politica, asta ca sa nu mai fim atat de critici fara motiv sau fara cauza.

Desfasurarea campaniei va fi intre protagonisti si ceilalti vor reusi doar sa o pigmenteze pe ici, pe colo. Iar protagonisti sunt cei trei, in aceasta ordine: Klaus Iohannis, Viorica Vasilica Dancila si Dan Barna. Aici, practic, se vor juca treburile si depinde de strategii lor ca sa poata sa securizeze potentialul bazinului pe care il are fiecare. Un bazin suficient pentru accederea in turul II, astazi, doar pentru Klaus Iohannis. Pentru ca neaparitia vreunui candidat sustinut de un mare partid, si carismatic, care sa ii puna probleme, il face pe Iohannis nu castigator, astazi, dar protagonist sigur de tur II.

La Dan Barna, situatia este aceasta: este dependent intr-un fel de ceea ce face si Dacian Ciolos. Chiar daca pare lipsit de importanta in aceasta perioada, Dacian Ciolos are un rol mare apropo de relatiile lui cu subteranele puterii din Romania, care sunt mult mai evidente la Ciolos decat la Dan Barna. Se adauga frustrarea lui Ciolos, care s-a pregatit sa fie candidat. Ne dam seama ca va fi o problema care se va adauga la problema interna din USR".