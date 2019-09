Reacția lui CTP dupa victoria de senzație a lui Andreescu: 'Cu Simona am avut mereu o temere, uitandu-ma la Bianca vad victoriile viitoare'

Cristian Tudor Popescu, comentator de tenis și gazetar, a declarat, la Digi24, că Bianca Andreescu „a intrat pe teren ca un cavaler de turnir, care se înfruntă cu un alt cavaler de turnir” și că a bătut-o pe Serena Williams „pe limba ei”. Cristian Tudor Popescu a făcut și o comparație între Simona Halep și Bianca Andreescu, menționând că „Simona este o întâmplare fericită”, în timp ce „Bianca este un produs de top”. Jucătoarea canadiană de origine română a devenit, sâmbătă seară, campioană la turneul US Open, după ce a învins-o pe Serena Williams.

„Nu putem să nu ne gândim la finala de la Wimbledon. Am avut 2 finale consecutive de Grand Slam în care pe Serena au înfruntat-o 2 românce. Greu de spus dacă ceva din Bianca poate fi numit românesc. Uitându-ne la chipul ei, la cum se mișcă. Care e deosebirea dintre cele 2 mari victorii? Simona a câștigat la Wimbledon ca la Călugăreni, cu o defensivă elastică, subțire, dar elastică și curajoasă, cu care a reușit să o destabilizeze pe tavalugul Williams.



Dincoace, Bianca a intrat de la început pe teren ca un cavaler de turnir care se înfruntă cu alt cavaler de turnir. Din atitudine, privire, gestică, s-a așezat de la început pe același nivel cu Serena. Spre deosebire de Simona, care a intrat pe teren mental cu șansa a doua și posibilitatea de a produce marea surpriză, ceea ce s-a și întâmplat, Andreescu i-a transmis de la început Serenei: ne batem parte în parte. I-a comunicat: ai lance, am și eu, ai spadă, am și eu. Pot arunca scutul și să ne batem la liber, pot să fac ce vrei tu, n-o să ma retrag. As Serena, răspunde cu as și Bianca. Retur devastator Serena, retur decisiv Bianca. Atacă Serena, imediat Bianca răspunde cu atac. Acesta a fost meciul în oglindă, o bătălie frontală între cele 2, pe care a câștigat-o Bianca. Deci se poate spune că Bianca a bătut-o pe Serena pe limba ei”, spune Cristian Tudor Popescu.