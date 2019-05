Reacția lui Ernesto Valverde dupa umilința de pe Anfield - Suntem devastati, am pierdut intr-un mod dureros

Antrenorul echipei FC Barcelona, Ernesto Valverde, a declarat, marţi seară, că jucătorii săi sunt devastaţi după ce au pierdut meciul cu Liverpol, scor 0-4, şi au ratat calificarea în finala Ligii Campionilor potrivit news.ro.

"Ni s-a întâmplat la fel ca anul trecut (n.r. - eliminare în sferturi cu AS Roma). Ei au început bine. Noi am reacţionat bine după primul gol, am avut ocazii, iar apoi am primit două goluri în două minute (54, 56), iar adevărul este că ei au fost foarte puternici. Este un rezultat groaznic pentru noi şi fanii noştri. Ne-am pregătit bine după anul trecut, dar am păţit-o din nou. După golul al patrulea (minutul 79) totul era terminat, nu am mai putut riposta. Ne va fi foarte greu în zilele următoare, iar acum suntem devastaţi. Nimeni nu voia să se întâmple aşa ceva. Am pierdut într-un mod extrem de dureros. Am suferit prima noastră înfrângere în Liga Campionilor, dar am fost eliminaţi", a declarat Valverde.

Liverpool a întors scoul din tur şi a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 4-0 (1-0), pe FC Barcelona, în manşa a doua a semifinalelor Ligii Campionilor. Barcelona a câştigat prima manşă cu 3-0, dar echipa antrenată de Jurgen Klopp merge în ultimul act, pentru al doilea sezon consecutiv. Anul trecut, "cormoranii" au pierdut cu 3-1, finala cu Real Madrid.

Au marcat: Origi '7, '79, Wijnaldum '54, '56.

În cealaltă partidă retur a semifinalelor se vor întâlni, miercuri, de la ora 22.00, la Amsterdam, Ajax şi Tottenham. În tur, olandezii au câştigat la Londra, cu 1-0.

Finala va avea loc la 1 iunie, la Madrid, pe stadionul echipei Atletico.