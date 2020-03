Reacția lui Traian Basescu la starea de urgența anunțata de Klaus Iohannis: Mai bine mai tarziu decat niciodata, mai poate salva ceva

Fostul presedinte Traian Basescu considera ca actualul sef al statului, Klaus Iohannis, a asteptat prea mult pana a decis sa anunte starea de urgenta in Romania.

„E tardiv, e in urma evenimentelor, in urma timpului. Dar mai bine mai tarziu decat niciodata, mai poate salva ceva, adica veniri din tari aflate in stare de epidemie, precum Spania, Germania, Franta, Italia, romani din diaspora care vor veni cu ocazia sarbatorilor pascale. As face o observatie: ce mi se pare extrem de nefericit este sa anunti ca vei introduce la inceputul saptamanii viitore dar sa nu explici in ce consta. Va dati seama ce e la populatia care nu stie legile?”, a spus Băsescu.

Fostul presedinte a indicat ca sunt doua probleme pe care trebuie sa le rezolve Romania: „numarul prea mic de paturi pentru terapie intensiva” si „numarul mic de cadre medicale”.

