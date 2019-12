Reacția lui Victor Ponta, la DEMISIA lui Mihai Tudose din Pro Romania

Europarlamentarul Mihai Tudose a demisionat din Pro România arătând că este în total dezacord cu liderii partidului. Liderul Pro România, Victor Ponta, arată întreg partidul a decis să nu susțină Guvernul Orban, în timp ce Tudose a mers pe cont propriu și a susținut PNL.

Citește și: BREAKING - Mihai Tudose a DEMISIONAT din Pro România /DOCUMENT

”Majoritatea absoluta a celor din ProRomania am decis sa NU sustinem Guvernul PNL Orban. Domnul Tudose a fost in dezacord cu aceasta decizie si, in consecinta, a decis sa demisioneze din ProRomania. Este dreptul sau si deciziile ii apartin!”, a declarat Victor Ponta, pentru STIRIPESURSE.RO.