Reacția lui Victor Ponta, la valul de demisii din Pro Romania: Le respect decizia de a pleca la PNL

Parlamentari, lideri locali, inclusiv membri-fondatori Pro România, au semnat joi o „demisie colectivă” din partid. Într-o declarație pentru STIRIPESURSE.RO, liderul Pro România, Victor Ponta, ține să le mulțumescă acestora pentru munca depusă în partid și le urează succes la PNL.

”Le multumesc pentru tot ce am realizat impreuna in ultimii ani in politica / le respect decizia de a se alatura PNL si sper sa influenteze in bine actul de Guvernare/ ProRomania merge mai departe ca un proiect alternativ de modernizare a politicii de Centru Stanga, pro european si pro dezvoltare , in egala masura critic la adresa PNL si PSD !”, a spus Victor Ponta, pentru STIRIPESURSE.RO.

Lista demisionarilor din Pro România: