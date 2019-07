Reacția spumoasa a lui Mihai Tudose la o finala Iohannis - Barna. Ponta: Il știți ca e mai puțin dus la Biserica

Eu vad asa matematic. Intra in turul 2 Iohanis 100%. Cu 30-35%. Va zic ce simt. In turul 2, daca toti de pe stanga isi pun candidat, PSD, ALDE, Pro Romania, candideaza si dl Plesoianu si poate candideaza si dna Firea, atunci 100% nu intra niciunul in turul 2, intra Barna in turul 2, asta matematic. Tot matematic, daca sustinem toti de pe stanga un candidat bun 100% intra in turul 2. Nu stiu daca il si bate pe Iohannis, dar intra in turul 2. Calculele sunt foarte simple. Altfel ne batem toti pentru locul 3.