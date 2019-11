Reacție BOMBA din PRO Romania, dupa scorul PSD: Hoția și prostia au invins PSD. Dancila e la fel de vinovata ca Dragnea

Felix Rache, responsabil cu comunicarea în timpul guvernării Mihai Tudose, reacționează la cifrele umilitoare obținute de PSD la alegerile parlametare.

"De astazi, dezastrul PSD nu i se mai datoreaza numai lui Liviu Dragnea. Dancila e la fel de vinovata.

Hotia si prostia au distrus PSD.

Sa iei bataie la fel ca Vadim Tudor( 33,95%) si sa spui ca PSD e pe drumul cel bun, nu mai este prostie, este dorinta de a distruge PSD.

Scorul de astazi este dovada ca Dancila a dus PSD in marja peremista. Iar viitorul e clar...

Acum, pentru ca a intrat in turul al doilea, e posibil ca Dancila sa fi primit doar un preaviz de 15 zile. Dar astazi, dupa ce a pierdut alegerile, e timpul sa ramana fără loc de munca. Singura ei sansa e fix cum a și fost pusă... Dacă nu au tranșat baronii problema, mai rămâne. Oricum e de paie, o schimba când isi rezolva ei treburile.

Numai ca PSD-ul de astazi are nevoie de cu totul altceva: nu de "scoala-te tu ca sa ma asez eu". Are nevoie de oameni noi, fara baroni, fara prosti si odrasle in functii publice, fara Gabi Oprea, simbolul lichelismului in politica.

Daca reforma din PSD o sa reuseasca, atunci vine timpul sa vorbim despre o stanga unita.

Sigur exista si varianta sa mearga iar la vreun sociolog de casa, care sa le spuna ca ei sunt castigatorii acestor alegeri pierdute.

Daca ar exista un Dumnezeu al socilogilor, sociologul cu care lucreaza PSD ar muri de foame", scrie Felix Rache pe Facebook.