REACȚIE dura a lui Liviu Dragnea la intrebarile lui Iohannis

Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat joi, la Antena 3, că președintele Klaus Iohannis nu este interesat de intrebarile de la referendum, miza șefului statului fiind intrarea in campanie pentru a ajuta partidele din opozitie la europarlamentare pentru ca mai apoi acestea sa-l sustina pe președinte pentru un nou mandat la Cotroceni.

„Nu am urmarit (declaratia lui Iohannis - n.r.). Si eu si colegii mei am avut pozitii publice exprimate. Suntem de acord, sunt de acord cu aceste intrebari, nu le analizam din punct de vedere constitutional. Nu e treaba noastra. Aceste doua intrebari eu zic ca-s trei, au o aprobare cvasiunanima in populatie si nu raspund unei controverse care ar fi in societate pe aceasta tema si sunt multe voci care spun ca de fapt referendumul este inutil pentru scopul prezentat public si ca de fapt este un mijloc pentru a se implica in campanie sa ajute partidele din jurul dumnealui. Nu cred ca-l intereseaza pe Iohannis acele doua intrebari, el are o singura miza, sa isi ajute partidele care spera el ca-l vor ajuta si pe el la prezidentiale.

Intr-adevar, s-a miscat repede, i-au trebuit doi ani sa nasca intrebarile astea. Am o singura temere si le spun colegilor mei, că trebuie sa fim in primul rand interesati de alegerile europarlamentare”, a spus Dragnea.