Reacție dura de la Budapesta fața de declarația lui Iohannis privind Ținutul Secuiesc

Ministrul de externe al Ungariei, Szijjártó Péter, a transmis un mesaj video în care îi cere președintelui Klaus Iohannis „mai mult respect pentru maghiari”. Declarația lui Szijjártó vine după ce Iohannis a spus că „PSD se luptă să dea Ardealul ungurilor”. Szijjártó explică mai departe că „din păcate în ultimele zile, reprezentanți ai statului român […] The post Reacție dură de la Budapesta față de declarația lui Iohannis privind Ținutul Secuiesc appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.