Reacție furibunda a lui Florin Roman dupa o postare critica a USR: 'Ce diferența e intre Claudiu Nasui și copiii lui Nastase? Nici una!'

Liderul deputaților PNL, Florin Roman, a reacționat dur după ce USR a distribuit pe rețelele de socializare o postare critică la adresa sa.

„Comparați și alegeți pe cine vreți în Parlamentul României. Florin Roman reprezintă vechea clasă politică, un deputat cu o carieră construită doar prin funcții la stat sau în companii cu capital de stat, iar în Parlament a muncit tot pentru cei privilegiați deja. A susținut și votat Codul Administrativ prin care aleșii locali primesc pensii speciale, iar zilele trecute, în plină pandemie, Florin Roman a depus un proiect prin care cresc privilegiile, diurnele și decontările pentru bugetarii de lux din consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). În vreme ce mandatul de deputat al lui Claudiu Nasui înseamnă proiecte de transparentizare a administrației publice și debirocratizare a mediului de afaceri. Acesta este și un susținător fervent al eliminării pensiilor speciale pentru toți ocupanții de funcții publice. USR PLUS va fi gardianul banului public în Parlament, va lupta pentru transparență și pentru eliminarea hoției și nu va face înțelegeri pe sub masă în detrimentul românilor. Tu pe cine vrei în Parlamentul României? #RomânieFărăHoție”, a transmis recent USR pe Facebook.

„Așadar, dacă noi, milioane de romani nu am fost in străinătate la studii, ca Năsui, înseamnă ca nu ne putem ridica la ...Nas(ul) lui Năsui! Adică toți cei care am făcut scoala in România și nu am făcut afaceri dubioase cu Motorola, ca Năsui, noi suntem...nefrecventabil! Adică dacă nu suntem băieți de bani gata, ca Năsui, nu putem respira același aer ca acest miticlon! Înțelegeți aroganta! Ce diferența e între Năsui și copiii lui Nastase? Nici una! Copiii noii burghezii! #psdsiusrtotomizerie”, a reacționat Florin Roman.