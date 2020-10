Reacție incredibila a prefectului de Sibiu, fața de medicul care cere mai multe paturi in spital: Ca și cum ați fi de la presa, pe bune! Faceți de minune județul!

Prefectul judeţului Sibiu, Mircea Creţu, s-a arătat deranjat de apelul făcut de medicul Voichiţia Halmaghi de la Unitatea de Primiri Urgenţe a SCJU, unde sunt trataţi pacienţi COVID-19 pentru că nu mai sunt locuri la ATI, aceasta cerând mai multe paturi pentru bolnavii infectaţi. Medicul a făcut declarațiile în şedinţa extraordinară a Comitetului Judeţean pentru […] The post Reacție incredibilă a prefectului de Sibiu, față de medicul care cere mai multe paturi în spital: Ca și cum ați fi de la presă, pe bune! Faceți de minune județul! appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.