Reacție oficiala de la Matei Balș: Fratele lui Florin Salam, in stare foarte grava. Familia a fost ținuta zilnic la curent

Purtătorul de cuvânt al spitalului Matei Balș din București, Cătălin Apostolescu, a declarat joi la Antena 3 că fratele lui Florin Salam este internat în stare „foarte gravă” la secția ATI dar că membrii familiei au fost anunțați în fiecare zi despre starea de sănătate a pacientului și despre tratamentul care i se acordă, după ce rudele s-au plâns că medicii nu-i anunță ce se întâmplă.

„Pozitia spitalului este urmatoarea. Dincolo de starea foarte grava a pacientului, in fiecare zi familia a fost tinuta la curent, un medic din ATI s-a intalnit cu membri din familie, le-a explicat starea, procedurile care se aplica, care este pronosticul si sansele de supravietuire. In fiecare zi familia a fost tinuta la curent cu starea pacientilor. Este intr-o stare foarte, foarte grava. Este in sectie de ATI si i se fac proceduri specifice unei astfel de sectii si stari. Li s-a explicat in fiecare zi care este medicamentatia pe care o primeste si care este starea”, a declarat purtătorul de cuvânt al spitalului Matei Balș.

