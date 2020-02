Reactia clinicii din Pitesti, in cazul copilului care a murit dupa o anestezie: Dezinformarea, mai importanta decat adevarul

Oficialii clinicii din Pitesti in care s-a facut anestezia care ar fi dus la decesul unui copil in varsta de patru ani au reactionat, joi, pe pagina de socializare a clinicii. Ei acuza ca "dezinformarea, speculatiile si goana dupa senzational s-au dovedit o data in plus mai importante decat cautarea adevarului" si spun ca asteapta rezultatele anchetelor care au fost deschise pentru a "intelege" ce s-a intamplat.