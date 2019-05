Reactia dura a WikiLeaks la condamnarea lui Julian Assange

Julian Assange 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Condamnarea fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, la 50 de saptamani de inchisoare de un tribunal londonez pentru ca a incalcat in 2012 conditiile de acordare a liberarii conditionate impuse de justitia britanica asupra unui ordin de extradare in Suedia este "socanta si razbunatoare", potrivit site-ului WikiLeaks, relateaza dpa, citata de Agerpres. 'Sentinta este socanta si razbunatoare. Suntem foarte preocupati daca va fi o audiere corecta in vederea extradarii'', se arata intr-un mesaj postat de WikiLeaks. Assange, in varsta de 47 de ani, a fost gasita vinovat luna trecuta pentru ca nu s-a predat autoritatilor britanice in cazul unui mandat din 2010 legat de acuzatii de agr ...