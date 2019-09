Reactia fabuloasa a Roxanei Andreea Rotaru, fata din Onesti care l-a cucerit pe milionarul american Jay B Linville

roxana

Roxana Andreea Rotaru, 23 de ani, se considera o fata norocoasa. Pana pe 26 septembrie 2018, cand mascatii i-au navalit in masina, i-au pus catusele si au dus-o la sectie. Dupa luni de asteptare, fata cu averea blocata de autoritati a decis sa apeleze la Libertatea, ca sa-si spuna nemaiauzita poveste. Tanara din Onesti este acum suspecta de spalare de bani, iar suma din cont o are sub sechestru.

– Libertatea: Andreea, cum a inceput povestea ta cu Jay?

– Roxana Andreea Rotaru: L-am cunoscut pe actualul meu iubit la Milano, la un salon de masaj. Ce sa va spun…

– Spune cum a dat norocul peste tine.

– Cum sa dea? Jay era pe distractie venit in Italia. Asa ne-am imprietenit. Eu m-am intors apoi in tara si imi tot trimitea bani. Intre timp, ne intalneam, mergeam in vacante. Voiam sa ne facem o casa in Romania, sa ne deschidem o afacere. Insa, de la situatia in care aveam bani in cont, acum am ajuns sa nu ma pot descurca financiar si sunt cu nervii la pamant. Din februarie-martie, m-am dus din nou la munca, la un alt salon de masaj din Italia, caci la fostul loc nu m-au mai primit, dupa ce am lipsit atata vreme.

