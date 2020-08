Reactia FSLI la neacordarea majorarii de salarii pentru profesori: Educatia nu este «carciuma» sistemului bugetar!

În urmă cu puțin timp, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a transmis următorul comunicat de presă:Guvernul României va da o grea lovitură cadrelor didactice, dacă nu se vor majora salariile acestora începând cu data de 1 septembrie 2020Educația nu este “cârciuma” sistemului bugetar!Federația Sindicatelor Libere din Învățământ atrage atenția membrilor Guvernului României, în mod special, ministrului Finanțelor Publice, Florin Cîțu, că intenția de a nu se acorda majorarea salarială începând cu data de 1 septembrie 2020, va fi o greșeală enormă, iar consecințele pot fi neplăcute. Anunțul este surprinzător, având în vedere că înalți demnitari din Guvernul României au afirmat că în Legea bugetului de stat pentru anul 2020, sunt cuprinse sumele necesare pentru această majorare.Cu două săptămâni înainte de începerea anului școlar 2020-2021, Guvernul României propune prin OUG privind rectificarea bugetară, să nu mai fie acordate majorările salariale prevăzute de lege, măsură care reprezintă o grea lovitură pentru cadrele didactice. Conform legislației în vigoare, personalul didactic ar fi trebuit să primească, de la 1 septembrie 2020 o creștere salarială medie de 14%, care ar fi însemnat o suplimentare a venitului net cu aproximativ 300 de lei. Chiar și această majorare salarială nu ar fi adus nivelul salariilor la cel îndreptățit, având în vedere importanța muncii prestate, asta pentru că Legea nr.153/2017 poziționează personalul didactic mult prea jos în grila de salarizare.FSLI își exprimă indignarea față de decizia Guvernului de a amâna această creștere salarială, în condițiile în care nu s-a vorbit nicio clipă despre imposibilitatea de a fi acordată. Ba mai mult de atât, înalți oficiali au anunțat că această creștere este prevăzută în legea bugetului de stat.Considerăm că este o mare greșeală și o dovadă de lipsă de respect față de colegii noștri, mai ales în condițiile în care cu toții au depus o muncă fără precedent pentru a asigura tuturor elevilor șanse egale la educație, în condițiile speciale, provocate de noul Coronavirus.Amintim că pe durata semestrului al II-lea al anului școlar trecut, efortul fizic și intelectual al cadrelor didactice a fost foarte mare, în condițiile în care școala s-a făcut online, efort care va crește în anul școlar viitor. De asemenea, atragem atenția că personalul din învățământ va fi supus unui risc major de contaminare cu COVID 19, ținând cont că școala se va face față în față cu elevii.Nemulțumirea angajaților din educație este foarte mare, având în vedere și faptul că au fost găsite fonduri pentru majorările salariale acordate altor categorii de salariați. Prin urmare, cerem Guvernului să renunțe la această decizie de a nu acorda majorarea salarială, întrucât semnalele pe care le primim din rândul colegilor noștri arată faptul că este foarte posibil ca deschiderea noului an școlar să fie pusă sub semnul întrebării, dacă nu vor fi acordate creșterile salariale anunțate."Guvernanții uită că atunci când au făcut apel la angajații din sistemul de educație să se implice în noul context generat de COVID-19, toți angajații au fost solidari și s-au implicat astfel încât elevii să nu aibă de suferit, să fie încheiată situația școlară a fiecărui elev și să fie susținute examenele naționale. Chiar dacă ne-am temut pentru noi și pentru familiile noastre, pentru elevi și pentru familiile lor, nu am lăsat garda jos și ne-am implicat în toate activitățile solicitate de Ministerul Educației Naționale. Acum, când e rândul cadrelor didactice să își primească drepturile, sunt pur și simplu lăsate în așteptare, pentru că înaintea lor sunt alții care contează sau pentru că altele sunt prioritățile bugetare. Nu e doar o încălcare a legii, ci o lipsă de asumare și o lipsă de respect și apreciere față de o categorie întreagă de oameni care sunt devotați față de profesia pe care o au. Cadrele didactice așteaptă această majorare nu pentru a o cheltui la cârciumă, dacă ar fi să facem o paralelă cu declarația premierului Ludovic Orban, ci pentru a se apropia de un trai normal, la care au dreptul. Cred cu tărie că aceasta situație este încă o dovadă a desconsiderării unui sector de activitate întreg. Guvernul Orban trebuie să găsească soluții să acorde majorarea salarială începând cu data de 1 septembrie 2020!", a declarat Simion Hancescu, președinte FSLI.Sursa text și foto: Facebook FSLI Romania