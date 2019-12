Reactia furioasa a lui Trump dupa aparitia inregistrarii care ii arata pe Trudeau, Macron si Johnson in timp ce glumesc pe seama lui

Silviu Constantinescu este reprezentantul Colegiului Farmaciștilor din România la Grupul Farmaceutic al Uniunii Europene (P.G.U.E) si fost vicepresedinte al acestui organism european. De asemenea, este si proprietar de farmacie in Romania. Ca atare, are o experienta deosebita in ceea ce priveste piata farmaceutica din tara si din strainatate. Silviu Constantinescu a acordat Ziuanews un amplu interviu, deosebit de interesant, in care raspunde diverselor chestiuni legate de legislatia din domeniul farmaceutic, de la exportul paralel de medicamente pana la cat de bune sunt medicamentele naturiste: