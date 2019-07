Reactia Gabrielei Firea dupa ce Cornelia Catanga i-a cerut o locuinta. „O va suna consiliera mea”

In ultimul an, problemele s-au tinut lant in familia Corneliei Catanga. Dupa ce a ramas fara casa, artista a fost operata zilele trecute in urma unui stop cardio-respirator. La doar cateva ore dupa ce a fost externata din spital, aceasta si-a strigat durerea public.

Cornelia Catanga s-a plans la tv ca nu are o locuinta unde sa stea si i-a cerut ajutorul Gabrielei Firea. Primarul Capitalei nu a intarziat sa ii raspunda cantaretei.

„Sunt sensibila la orice situatie de acest gen nu doar de ce prezentata de familia domnei Catanga, am sa fac tot ce se poate, in limita legislatiei si a spirtului legii, ma voi apleca cu drag si asupra dosarului doamnei Catanga. Maine o va suna consiliera mea care tine oricum legatura cu domnia sa si cu care s-a mai intalnit, si incercam sa vedem daca exista posibilitatea eliberarii unui apartament existent sau sa facem eforturi pentru a cumpara, pentru ca asa este normal” a declarat Gabriela Firea la Romania TV.

„Stam la niste prieteni. Nu stiu cat o sa mai stau aici. Eu nu-mi aduc aminte absolut nimic. Eram cu nora mea si cu fiul meu, cu Alexandru. I-am spus ceva lui Alexandru si stiu ca de pe scaunul acela am cazut jos, n-am mai stiut de mine. Gandurile, supararea, nemultumirea asta ca vreau sa ajung la doamna primar, Gabriela Firea. De doi ani ma chinui sa ajung la dansa si nu am putut, dati-va seama ca nu am putut. Am fost impiedicata si nu am ajuns la doamna Firea. Daca ajungeam, eu sunt convinsa 99,9% ca ma ajuta”, a declarat Cornelia Catanga intr-un interviu la Romania TV

