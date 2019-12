Reactia lui Alexandru Cumpanasu cu privire la informatiile ca ar fi fost pus sub acuzare de DNA pentru frauda

„Față de declarațiile apărute "pe surse" în presă, fac următoarele precizări:

(...)

La 2 zile după terminarea alegerilor, am fost audiat de către DNA Constanța. M-am prezentat ca un cetățean normal și am demontat în integralitate minciuna SNSPA. În fapt, a lui Remus Pricopie și a unei mici găști din jurul acestuia. Am solicitat să lămuresc deîndată toate aspectele, ceea ce am și făcut. Fiind o plângere penală era normal ca procurorii să facă verificări. Nu am primit din partea DNA nicio informație precum cea falsă, prezentată în presă. Ultima corespondență cu DNA Constanța a avut loc chiar acum câteva zile și mi s-a comunicat că nu mai este nevoie de nimic suplimentar pentru a lămuri speța.

Subiectul este ridicol și în fapt, dacă a existat vreo greșeală aceasta aparține SNSPA și rectorului acesteia” a punctat Alexandru Cumpănașu pe pagina sa de Facebook.