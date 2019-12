Reactia lui Ciolacu, dupa ce Iohannis a spus ca ar trebui inlocuit

Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat vineri ca, din punctul sau de vedere, nu exista o problema in legatura cu schimbarea sa din functie, pentru ca PSD este in Opozitie, dar a adaugat ca aceasta trebuie sa se faca cu respectarea Constitutiei, a alegerilor in vigoare si a regulamentului parlamentar.