Reactia lui Dan Barna, dupa ce Ciolos a trimis o scrisoare USR: Nu o sa ne impiedicam in astfel de gesturi. Am propus fuziunea inca din luna mai

Dan Barna

"USR PLUS este o forta in politica romaneasca si rezultatul de duminica confirma acest lucru, chiar daca unele asteptari au fost mai mari", sustine Dan Barna, liderul USR, dupa ce Dacian Ciolos le-a scris celor din partidul sau.



Amintim ca Ciolos a trimis, duminica, o scrisoare catre partenerii de la USR, in care sunt propuse trei masuri principale care sa intareasca parteneriatul si sa aduca unitate, astfel incat sa nu mai existe mesaje venite din aceste partide care sa se bata cap in cap.



"Cele aproape 1,4 mil de voturi pe care le-am primit ma obliga si ne obliga sa continuam sa luptam pentru un 2020 in care sa fim la guvernare si in primarii.



Pentru acest obiectiv, trebuie sa construim cu loialitate intre parteneri. Este o valoare fundamentala dupa care ma ghidez in actiunea politica. Si tocmai de aceea nu o sa ne impiedicam in gesturi precum o intrerupere la o conferinta de presa sau scrisori deschise trimise prin presa", a scris Barna, luni, pe contul sau de Facebook, referindu-se la scrisoarea liderului PLUS.



Seful USR a precizat ca el i-a propus lui Dacian Ciolos inca din luna mai ca cele doua partide sa fuzioneze.



"Un proiect politic mare, care sa faca bine Romaniei, se face cu viziune si generozitate. USR a propus PLUS si eu i-am propus lui Dacian Ciolos inca de la alegerile europarlamentare sa facem fuziunea celor doua partide.



Chiar daca n-a fost sa fie atunci, continuam sa speram intr-un viitor comun, dar pentru asta va trebui sa discutam serios pe teme precum criteriile de integritate, respingerea traseismului, recunoasterea muncii colegilor nostri consilieri locali si a eforturilor depuse la #FaraPenali sau programul comun de guvernare.



Suntem asumati in logica unei aliante de succes si construim un mecanism fin, pe campul de batalie, sub focul de artilerie al opozantilor de toate felurile. Vom avea la inceputul acestei saptamani consultari in interiorul partidului asupra calendarului si pasilor comuni pentru locale.



Miercuri vom avea rezultatul consultarii membrilor asupra pozitiei mele actuale, iar vineri indiferent de rezultat vom avea o sedinta a birourilor nationale reunite USR si PLUS pentru a pune pe hartie pasii urmatori", se mai arata in postare.



In fine, liderul USR si-a exprimat "toata increderea" ca "vom trece peste mici gesturi si speculatii de moment si ne vom putea concentra pe temele mari".



"Le suntem datori oamenilor care cred in noi. Singura optiune este succesul", a conchis acesta.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.