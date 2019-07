Reactia lui Emmanuel Macron dupa ce Iranul a anuntat depasirea limitei de imbogatire cu uraniu

Emmanuel Macron google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele francez Emmanuel Macron a condamnat duminica Iranul pentru incalcarea prevederilor Acordului Nuclear semnat in 2015 prin decizia de a creste concentratia uraniului imbogatit, relateaza Reuters. Emmanuel Macron a reiterat termenul limita de 15 iulie pentru reluarea dialogului cu omologul sau iranian Hassan Rouhani privind Acordul Nuclear, conform Mediafax. Conflict departe de a fi stins! Oficialii de la Teheran vor creste concentratia uranului imbogatit Administratia de la Teheran a anuntat duminica dimineata ca va creste concentratia uraniului imbogatit cu aproape doua procente peste limitele permise in Acordul Nuclear semnat in 2015, pentru a produce combustibil pentru centrale nu ...