Reactia lui Mihai Fifor dupa solicitarea depusa in instanta de Liviu Dragnea

Fifor Dragnea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Secretarul general PSD, Mihai Fifor, a declarat astazi ca solicitarea depusa in instanta de fostul lider PSD Liviu Dragnea, prin intermediul avocatilor, legata de alegerile din Congresul PSD, nu se refera la functia sa sau cea a actualului presedinte al PSD Viorica Dancila. Sesizarea depusa in instanta de Liviu Dragnea cere respingerea cererii de inscriere in Registrul partidelor politic de la Tribunalul Bucuresti a rezultatului alegerii ca presedinte al PSD a Viorica Dancila 'pe motiv de ilegalitate si nestatuaritate a alegerii, datorita faptului ca alegerea sa ca Presedinte al PSD s-a facut de catre delegatii la Congresul PSD din 29 iunie in baza modificarilor de Statut votat tot in acel congres da ...