REACTIA ministrului Educatiei in cazul invatatoarei care a dat cu spray paralizant in copii de clasa pregatitoare

Ministrul interimar al Educatiei, Daniel Breaz, a spus ca profesoara care a atacat doi elevi cu spray paralizant la o scoala din Satu Mare a facut testul psihologic, pe care il efectueaza toate cadrele didactice, iar certificatul eliberat in urma procedurii a aratat ca poate preda la clasa. „Singurele lucruri si informatii pe care le detin este ca si-a mai dat demisia in mijlocul anului, a lasat clasa fara copii. Si-a dat demisia, a plecat din invatamant, a revenit vara, a dat din nou concurs si s-a intors la catedra. Am avut informatii cum ca a mai plecat de la ore in anii trecuti, lasand copiii nesupravegheati. Aceasta profesoara nu are ce sa caute la catedra", a declarat ministrul interimar ...