Reactia oficiala a Damen: Contestatia depusa de olandezi, respinsa de Tribunalul Bucuresti

Tribunalul București a respins ieri contestația depusă de Damen, după ce MApN a anunțat că oferta câștigătoare a contractului de achiziţie a celor 4 corvete mulltifuncţionale a fost cea depusă de asocierea dintre Naval Group şi Santierul Naval Constanţa.Reactie Damen la decizia de astazi, 08.10.2019 in cazul sesizarii noastre la neregulile intampinate in timpul procesului de atribuire a Programului de înzestrare esențial „Corvetă multifuncțională”În această etapă, așteptăm motivarea judecătorului. Cu toate acestea, am constatat că hotărârea în sine are anumite puncte de vedere fundamentale si favorabile pe care ne vom baza în faza de apel.Acesta este un caz uriaș și extrem de complex. Din cauza naturii urgente a litigiilor în licitațiile publice, judecătorul a fost nevoit să examineze mai mult de un an și jumătate de procedură în câteva audieri. O astfel de presiune de timp nu ajută cu siguranță la dezbaterea legalității unei achiziții militare de mai multe miliarde, în care accesul la informații, timpul de revizuire și analiza amănunțită ar fi în mod normal primordiale. Cu toate acestea, această etapă a primei instanțe a arătat că există o mulțime de lucruri rămase a fi examinate și încă neclarificate, iar etapa de apel se va dovedi a fi un forum excelent pentru abordarea acestora.