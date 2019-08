Reactia parintilor Oanei Cojocaru (21 de ani) cand au aflat ca fiica lor se iubeste cu Irinel Columbeanu (61 de ani)

Irinel Columbeanu (61 de ani) pare mai indragostit ca niciodata! Este vorba despre manechinul Oana Cojocaru (21 de ani). Intre cei doi este o diferenta de varsta de 40 de ani, dar bruneta spune ca nu ii pasa, pentru ca il iubeste pe omul de afaceri din Izvorani. La fel ca Monica Gabor, fosta sotie a lui Irinel Columbeanu, Oana s-a nascut si a crescut in Bacau.

Oana Cojocaru si Irinel Columbeanu au aparut recent intr-o emisiune tv, unde au povestit cum s-au cunoscut. Omul de afaceri „a pus ochii pe ea” la o prezentare de moda, unde bruneta a defilat pe podium. Dupa acest episod, el a contactat-o pe Facebook, apoi s-a infiripat o relatie de iubire intre cei doi.

„E o relatie de iubire, bineinteles! E o poveste simpla, nu e foarte complicata”, a spus Oana la Kanal D. Legat de ce cred parintii ei despre faptul ca este iubita lui Irinel Columbeanu, bruneta sustine ca nu au nimic impotriva: „Nu vad o problema in legatura cu diferenta de varsta. Prietenii au spus ca este decizia mea orice as face. Nu am avut multe pareri. Nu vad o problema in asta (n.r. varsta). Tata a spus ca este alegerea mea, mama la fel”.

Irinel Columbeanu a dezvaluit ca nu a fost la Bacau sa-i cunosca parintii iubitei lui, desi Oana a recunoscut ca l-a invitat: „Nu m-am dus niciodata la Bacau! Dumnezeu stie cum de sunt si Oana si Monica tot din Bacau. Eu nu m-am dus niciodata la Bacau!”

