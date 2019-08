Reactia Primariei Iasi: Nu toleram abaterile politistilor locali

POLITISTI IESENI 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma unei filmari publicate pe retelele de socializare si preluate de mass-media privind un incident petrecut astazi, 7 august, intre trei tineri biciclisti si doi politisti locali, conducerea Primariei Municipiului Iasi a cerut Politiei Locale sa faca o ancheta interna urgenta si sa ia masuri de indata in ceea ce priveste comportamentul agentilor. Trebuie subliniat ca agentii Politiei Locale au intervenit in urma mai multor sesizari scrise si verbale ale locatarilor din zona esplanadei Halei Centrale, acolo unde mai multi tineri obisnuiesc sa faca acrobatii cu bicicleta, ceea ce, nu de putine ori, a fost considerat sau chiar a devenit periculos pentru locatari. Cum tinerii nu au fost cooperanti ...