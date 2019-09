Reactia primarului Iasului privind constructia soselei de centura a municipiului

Mihai Chirica google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Conducerea Primariei Municipiului Iasi reafirma sprijinul ferm pentru realizarea soselei de centura – varianta Sud si condamna tentativele unor reprezentanti ai Directiei Regionala de Drumuri si Poduri Iasi si ai Consiliului Judetean Iasi de a insela opinia publica cu privire la responsabilitatea si cauzele pentru care acest proiect important treneaza. Dupa cum am mai aratat public, asa cum este stipulat si in legislatia in vigoare, unicul responsabil pentru realizarea acestui obiectiv Guvernul Romaniei, prin Ministerul Transporturilor, respectiv Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) S.A. si Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Iasi. Inca din anul 2009, Pri ...