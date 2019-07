Reactia primarului Mihai Chirica la modificarea legii electorale

Mihai Chirica google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a avut o reactie in legatura cu modificarea legii electorale din Romania. Va amintim ca au fost aduse anumite modificari legislative in Codul Electoral, acestea dand posibilitatea ca la alegerile parlamentare sa fie introdus votul prin corespondenta, dar si timp de trei zile. Redam, integral, mesajul publicat de primarul Mihai Chirica: '' Dragi romani de pretutindeni, Am luat act cu deosebita satisfactie de modificarile legislative aduse Codului Electoral care va vor da posibilitatea ca la alegerile prezidentiale de anul acesta sa votati prin corespondenta si timp de trei zile, precum si de aprobarea prelungirii votului in sectiile de votare ...